Spagna, calciatore muore dopo uno scontro in campo: aperta un’indagine

Tragedia nel calcio spagnolo: un calciatore del Tenerife, Jesus de Miguel Alameda, è morto per le conseguenze di uno scontro di gioco durante una partita. Ieri De Miguel era stato travolto a centrocampo dal portiere avversario, Jesus Owono, durante l’incontro di serie B contro Andorra. Oggi la polizia spagnola ha aperto un’indagine sull’accaduto.
La dinamica
L'episodio è avvenuto al 97simo della partita, quando le due squadre erano sul punteggio di 2-2. Dopo l’impatto Owono è stato espulso e l'incontro sospeso. De Miguel, colpito al petto da una ginocchiata, è rimasto a terra privo di sensi e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Secondo i media locali avrebbe subito un arresto cardiaco: è stato rianimato e trasportato nel reparto di terapia intensiva, dove è deceduto qualche ora dopo. Il Tenerife in un primo momento aveva definito le sue condizioni «stabili, seppur gravi». Prima di annunciare la morte, l'ospedale dell'isola delle Canarie aveva reso noto che le sue condizioni erano «peggiorate dal punto di vista neurologico».
Le indagini
La polizia spagnola ha aperto un’indagine sulla morte del calciatore. L'inchiesta, che ipotizza l'omicidio colposo, è sotto supervisione giudiziaria: il procuratore capo di Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sanchez-Jaregui, ha detto di ritenere «molto difficile l'apertura di un procedimento penale» dal momento che – ha spiegato – «le lesioni in ambito sportivo non sono punibili, salvo che vi sia stata un’aggressione di un giocatore nei confronti di un altro durante un'interruzione del gioco», ha dichiarato all'agenzia Efe.
Prima di una valutazione, ha aggiunto il procuratore capo, occorrerà esaminare il referto arbitrale e attendere la decisione del Comitato di disciplina sportiva, che dovrà stabilire se nell'azione vi sia stato gioco pericoloso e se il portiere abbia agito con l'intenzione di provocare un danno. I familiari del calciatore potranno comunque presentare una denuncia qualora non condividano le conclusioni. In ogni caso, secondo il procuratore, l'eventuale ipotesi di reato sarebbe omicidio colposo per imprudenza non grave, in mancanza di intenzionalità.
Le reazioni
Sotto shock il calcio spagnolo. «Non esistono parole per alleviare il dolore, nulla può lenire questo profondo senso di tristezza. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici più cari e ai tifosi del Tenerife, che oggi piangono questa terribile notizia», ha scritto il club delle Canarie sul proprio profilo X. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati dai club spagnoli. La Federcalcio spagnola ha annunciato la sospensione delle partite di Copa del Rey e de la Reina in programma oggi e ha annullato la presentazione della partita della nazionale Under-21 contro il Giappone.
Anche la Uefa si è unita al cordoglio: nelle partite europee di questa settimana sarà osservato un minuto di silenzio. Jesus Owono, il portiere dell'Andorra che si è scontrato con De Miguel, è sotto shock e profondamente addolorato, ha riportato la stampa spagnola: nelle scorse ore ha chiuso i propri account social, anche per gli insulti e le minacce ricevute.