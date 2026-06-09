Sorpreso a spacciare a Pavone del Mella: arrestato 26enne

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Gambara hanno arrestato in flagranza a Pavone del Mella un 26enne marocchino, irregolare in Italia, per detenzione ai fini di spaccio.
Il controllo e la perquisizione
Durante un controllo i militari lo hanno visto uscire da un’abitazione, prelevare un involucro nascosto tra gli arbusti vicino a un cancello e poi cedere qualcosa a un uomo. Subito dopo hanno fermato l’auto di quest’ultimo sulla Sp7, all’interno della quale hanno trovato una dose di cocaina sul tappetino lato passeggero.
Il 26enne è stato bloccato poco dopo in Piazza Umberto I. Aveva addosso 80 euro, ritenuti provento della cessione. Nella perquisizione a casa sua hanno trovato un altro grammo di cocaina e 1.240 euro in contanti, sequestrati perché riconducibili allo spaccio.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a Verolanuova in attesa dell’udienza di convalida. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Brescia come assuntore.