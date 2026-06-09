Sorpreso a spacciare a Pavone del Mella: arrestato 26enne

L’uomo, irregolare in Italia, è stato visto vendere una dose a un cliente. In casa sua i Carabinieri hanno trovato un grammo di droga e 1.240 euro in contanti

09 giugno 2026 1 ' di lettura

Droga e contanti sequestrati dai carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti spacciococainaarrestatoPavone del Mella Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...