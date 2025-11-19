Spaccio di marijuana, chiuso per 30 giorni il bar «La Fabbrica»
Il suo locale si era trasformato in una piccola piazza di spaccio, nella quale vendeva ai clienti marijuana e hashish. A scoprire l’attività è stata la Polizia locale di Brescia, che aveva sequestrato consistenti quantità di droga (oltre a una serra) e arrestato il titolare.
Per il locale, «La Fabbrica» di via Trieste a Brescia, il questore Paolo Sartori ha disposto la chiusura immediata per un periodo di 30 giorni. Contestualmente è stata sospesa la licenza dell’uomo.
«È indispensabile fare in modo che locali pubblici, peraltro frequentati anche da giovani, non diventino punti di riferimento per attività illegali che minano la sicurezza della collettività», ha dichiarato il questore Sartori.
