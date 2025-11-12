Piante di marijuana e droga tra casa e locale: arrestato barista a Brescia

Nel locale, situato in città, gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno trovato quasi 2 etti di marijuana e 96 grammi di hashish. Ma il grosso della droga il barista di 45 anni, arrestato ieri pomeriggio in città, lo teneva in casa. In totale sono stati trovati e sequestrati otto piantine di marijuana, oltre un chilogrammo di erba e 140 grammi di fumo.

I controlli

È successo ieri, nel tardo pomeriggio, quando gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno effettuato un controllo nel bar, situato in una zona centrale della città. Per cominciare, sono stati trovati in possesso dell’uomo – un volto nuovo per le forze dell’ordine – 186 grammi di marijuana, 96 di hashish e un bilancino di precisione. E proprio a seguito di questi ritrovamenti, la Locale ha proceduto alla perquisizione in casa del barista. Ed è qui che è stata trovata la piccola serra, una busta con 300 grammi di erba e un’altra con 600 grammi di foglie. Nascosti anche altri grammi di fumo.

In Tribunale

Questa mattina il 45enne è stato portato in Tribunale per la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in attesa del processo, ha disposto nei confronti dell’uomo gli arresti domiciliari.