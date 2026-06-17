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Spaccio di strada, la fuga non riesce, pusher in manette

L’episodio è accaduto l’altra notte nel centro di Chiari. L’arrestato è un 20enne di origini tunisine
I carabinieri di Chiari
I carabinieri di Chiari

Non hanno fatto molta strada i due soggetti, un assuntore di cocaina e il suo pusher, che i carabinieri della Compagnia di Chiari hanno intercettato la scorsa notte. I militari hanno infatti arrestato, intorno all’una, un cittadino di origine tunisina di 20 anni per spaccio di stupefacenti.

Durante un pattugliamento, i militari hanno bloccato il giovane mentre consegnava 0,2 grammi di cocaina a un italiano di 50 anni in cambio di 20 euro. Il tentativo di fuga dei due è fallito. La perquisizione personale sul pusher ha permesso di rinvenire altri 1,6 grammi di cocaina e denaro contante. Controllo esteso poi all'abitazione, dove i militari hanno sequestrato 296,5 grammi di hashish, ulteriori 2,7 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il 20enne si trova nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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