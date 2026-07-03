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Spaccio di cocaina tra la stazione e il centro di Brescia, arrestato un uomo

Gli agenti della Polizia locale hanno monitorato attentamente i suoi spostamenti: in casa aveva 3.3000 euro in contanti
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Droga, telefoni e contanti sequestrati dalla Polizia locale
Droga, telefoni e contanti sequestrati dalla Polizia locale

Spesso usciva a piedi, altre volte preferiva prendere l’autobus per raggiungere il centro della città. Movimenti accorti, senza dare troppo nell’occhio. Questo almeno fino a ieri, giovedì 2 luglio, quando gli agenti della Polizia locale – al termine di un’attenta indagine investigativahanno arrestato uno spacciatore, un uomo di circa 50 anni del Gambia, che riforniva di cocaina i clienti tra il centro, la stazione ferroviaria e via Chiusure.

L’attività

Gli agenti hanno seguito attentamente l’uomo, studiando i suoi spostamenti. Da casa – un palazzone in via Petrarca – al centro, per poi rincasare e uscire di nuovo con abiti diversi. Il blitz è scattato ieri in un locale della città: l’uomo ha tentato di fuggire, ma per lui è stato inutile. Addosso aveva 20 dosi di cocaina, a casa altre sette già confezionate. Per un totale di 20 grammi. Poi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Ma anche 3.300 euro in contanti. Tutto quanto sequestrato.

Direttissima

Questa mattina, venerdì 3 luglio, l’uomo è stato portato in Tribunale per la direttissima. L’arresto è stato convalidato, ma il giudice non ha disposto nei suoi confronti alcuna misura detentiva: dovrà presentarsi due volte a settimana al comando di Polizia locale.

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