Sorpreso a spacciare a Montichiari: arrestato, sarà espulso

Sorpreso a vendere droga in un parcheggio a Vighizzolo dalla Polizia locale di Montichiari, ha provato a disfarsi di tre dosi di cocaina all’intervento degli agenti, che l’hanno arrestato in flagranza. L’uomo, di origine marocchina e classe 2001, sarà espulso dall’Italia.

L’attività di indagine ha portato alla luce oltre quattrocento cessioni. Allo spacciatore sono stati anche sequestrati 3560 euro, provento delle vendite della mattinata di ieri. Dopo l’intervento della Polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio.

L’acquirente, che aveva appena comprato due dosi, è stato segnalato alla Prefettura di Brescia. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal tribunale di Brescia, che ha condannato l’uomo a otto mesi di reclusione, dando il nulla osta per l’espulsione, che verrà effettuata dopo la convalida del giudice di pace.