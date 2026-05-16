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Spaccata nel negozio One-Off di via Gramsci: vetrina sfondata

I ladri non sono riusciti a sottrarre le merci esposte e non sarebbero penetrati all’interno dell’esercizio commerciale
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La spaccata nel negozio One-Off di via Gramsci
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La spaccata nel negozio One-Off di via Gramsci

Spaccata nella notte nella vetrina del negozio di abbigliamento e accessori One-Off di via Gramsci, non il primo episodio con al centro questo esercizio commerciale. I malviventi hanno sfondato i costosi cristalli bombati di una delle vetrine non riuscendo però a sottrarre le merci esposte.

L'area è stata isolata dalla posa di nastri della Polizia Locale, mentre le indagi sono in capo ai carabinieri di Brescia. Non è da escludere che il colpo appartenga alla serie di effrazioni effettuate a danno di attività del centro dove chi infrange i vetri poi tenta di asportare la cassa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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