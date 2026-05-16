Spaccata nel negozio One-Off di via Gramsci: vetrina sfondata

Spaccata nella notte nella vetrina del negozio di abbigliamento e accessori One-Off di via Gramsci, non il primo episodio con al centro questo esercizio commerciale. I malviventi hanno sfondato i costosi cristalli bombati di una delle vetrine non riuscendo però a sottrarre le merci esposte.
L'area è stata isolata dalla posa di nastri della Polizia Locale, mentre le indagi sono in capo ai carabinieri di Brescia. Non è da escludere che il colpo appartenga alla serie di effrazioni effettuate a danno di attività del centro dove chi infrange i vetri poi tenta di asportare la cassa.