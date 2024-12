Un altro furto al One-Off di Brescia: rubati vestiti e accessori

Non c’è pace per il negozio One-Off di via Gramsci a Brescia. Nel cuore della notte una banda formata da almeno tre persone ha sfondato la vetrina con una Fiat 500X rubata e in pochi minuti ha caricato vestiti e accessori firmati del valore di decine di migliaia di euro prima di risalire sulla vettura e fuggire verso via Moretto. Un’altra spaccata, dunque, dopo quella dell’aprile dello scorso anno.

Sul posto le pattuglie dei carabinieri che hanno raccolto le immagini delle molte telecamere della zona per ricostruire la fuga della banda.