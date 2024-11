Ladri in centro storico: doppia spaccata tra corso Cavour e Magenta

Doppia spaccata la scorsa notte in centro storico: un negozio di parrucchiere e un locale pubblico sono stati infatti visitati dai ladri che per entrare hanno sfondato le porte. Il primo ad essere scoperto è stato il salone di parrucchieri Testa Matta di corso Cavour.

«Alle 4 è passato il pasticciere e mi ha detto che era tutto a posto. Alle 5.30 mi ha chiamato la Polizia riferendomi che il mio locale aveva la porta sfondata» racconta la titolare. All'interno i ladri hanno portato via la cassa, che conteneva alcune centinaia di euro per il fondo e la scorta dei prodotti che erano nel magazzino. Il danno più ingente è comunque la porta. «Era antisfondamento, devono avere usato qualche arnese particolare perché hanno divelto anche la serratura». La donna non si è comunque persa d'animo. Al posto del vetro distrutto ha messo un pannello sul quale ha scritto: «Saremo più forti di prima».

Poco più tardi è stato scoperto anche il colpo fotocopia al Verso Cocktail Club di corso Magenta. Le telecamere interne del locale hanno ripreso i ladri, con i volti travisati, entrare nel locale e portarsi via la cassa, esattamente come avevano fatto nel Testa Matta.