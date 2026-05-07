Sp237 del Caffaro, la bretella di Preseglie è sulla buona strada

Con la sottoscrizione, avvenuta ieri, dell’ Accordo di programma tra Provincia di Brescia , Comune di Preseglie e Comunità Montana di Valle Sabbia , entra nella fase operativa un intervento atteso da tempo lungo la Sp237 del Caffaro, all’altezza dell’immissione tra via Salvo d’Acquisto e via Nuova, dove l’attuale intersezione a raso rende rischiosa l’entrata e l’uscita.

L’intesa

L’intesa, dal valore complessivo di 665mila euro, tiene insieme due opere distinte ma collegate. La prima, da 478mila euro, riguarda la realizzazione della bretella tra la Provinciale del Caffaro e via Nuova, pensata per sostituire l’accesso ed eliminare uno svincolo che da anni rappresenta una criticità per residenti, pendolari e attività locali. La seconda, per 187mila euro, interesserà la rotatoria tra la Sp79 «Sabbio Chiese-Lumezzane» e la Sp237, con un nuovo innesto e l’adeguamento della corona circolare, così da rendere più ordinata la gestione dei flussi lungo una direttrice percorsa anche dal traffico pesante.

Le risorse

A sostenere l’opera saranno gli enti firmatari insieme alla Regione. Per la bretella sono previsti 100mila euro di contributo regionale, 128mila euro della Provincia, 150mila euro della Comunità Montana e 100mila euro comunali; per la rotatoria la copertura arriverà da 100mila euro regionali e 87mila euro provinciali. Alla Provincia, come soggetto attuatore, spetterà il coordinamento del percorso, dalla progettazione all’appalto, fino alla direzione lavori e al collaudo.

La nuova configurazione punta a dare una risposta strutturale a un problema noto da anni, migliorando sicurezza, accessibilità e vivibilità in un tratto decisivo per la Conca d’Oro e la Valle Sabbia.

L’intervento si inserisce nella riqualificazione della Sp237, con l’obiettivo di ridurre le criticità, rendere più funzionali i collegamenti e restituire maggiore ordine a un punto fragile. Se l’iter procederà senza intoppi, i lavori dovrebbero concludersi entro l’estate del prossimo anno.