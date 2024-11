Sotto le bombe il Libano è pronto per la tregua proposta dagli Usa

La risposta ufficiale positiva del governo libanese al piano Usa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele è stata presentata all'ambasciata americana di Beirut negli stessi minuti in cui un raid israeliano ha colpito il cuore della capitale, nei pressi del Parlamento, dell'Onu, dell'ufficio del primo ministro e di diverse ambasciate.

Fronte nord

Secondo i media locali, due missili hanno colpito il quartiere residenziale di Zoqaq al-Blat, con un bilancio di almeno quattro morti. L'inviato speciale di Biden Amos Hochstein, che sembrava aver rinviato la sua visita in Libano, dovrebbe intanto arrivare nella capitale nelle prossime ore, stando alle indiscrezioni ottenute da Lebnews.

E mentre un'intesa sul fronte nord sembra avvicinarsi, i riflettori restano puntati su Gaza e la sorte degli ostaggi. Con il premier Benjamin Netanyahu che, parlando alla Knesset, ha ribadito che presto decine di ostaggi potrebbero tornare a casa. Tuttavia, secondo fonti ai media, il primo ministro israeliano avrebbe detto, in un colloquio confidenziale, che 50 rapiti sono ancora vivi mentre gli altri 50 sarebbero morti.

Secondo fonti di Axios il direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, è stato in Turchia sabato, dove ha incontrato l'omologo Ibrahim Kalin proprio per discutere dei negoziati sugli ostaggi e sul cessate il fuoco nella Striscia. Proprio nel Paese di Erdogan si sarebbero trasferiti diversi alti funzionari di Hamas che vivevano in Qatar, tra cui – secondo fonti israeliane – il capo negoziatore Khalil al Hayya. Funzionari del ministero degli Esteri di Ankara hanno tuttavia smentito lo spostamento dei membri dell'ufficio politico del gruppo islamista dopo che Washington ha chiesto ai qatarini di espellerli.

I negoziati

Tornando a Hezbollah, fonti di Axios hanno riferito che la sua risposta nei colloqui per la tregua è stata un «sì», ma ancora interlocutorio: i negoziati quindi proseguono per chiudere i punti rimasti in sospeso. Hezbollah avrebbe rifiutato la partecipazione di Germania e Regno Unito al comitato di monitoraggio sull'attuazione dell'accordo, mentre accetterebbe il coinvolgimento franco-americano.

Il quotidiano al Jumhoriya, contrario alle posizioni dell'organizzazione filoiraniana, ha rivelato maggiori dettagli sulla proposta americana: un ritiro reciproco di Hezbollah oltre il fiume Litani e dell'Idf dai villaggi libanesi, il ritorno degli sfollati di entrambe le parti e un significativo rafforzamento delle forze Unifil e dell'esercito libanese. Secondo il libanese Nadaa al Watan, dovrebbe essere poi istituito un comitato internazionale con la partecipazione di Usa, Francia, Gran Bretagna e un Paese arabo di cui non sono ancora state definite le competenze.