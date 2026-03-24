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Sotto effetto di droga uccise un motociclista a Caino: condannato

Paolo Bertoli
Cristian Fregoni è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la morte di Marco Pancaldi, avvenuta nel 2023 sulle Coste di Sant’Eusebio
La moto di Marco Pancaldi (nel riquadro) fu travolta dal furgone - © www.giornaledibrescia.it
La moto di Marco Pancaldi (nel riquadro) fu travolta dal furgone - © www.giornaledibrescia.it
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Il Gup di Brescia Mauro Liberti ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Cristian Fregoni, riconoscendolo colpevole di omicidio stradale per la morte di Marco Pancaldi, deceduto in seguito ad un incidente sulle Coste di Sant’Eusebio l’11 agosto 2023. Fregoni era stato trovato positivo agli stupefacenti. Era alla guida del furgone che ha travolto Pancaldi. La vittima, titolare di una concessionaria di moto, stava provando una Benelli.

La Procura aveva chiesto 6 anni mentre la difesa aveva chiesto di assolvere perche l’incidente, secondo il loro consulente, era stato provocato da un guasto meccanico prima dello schianto

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