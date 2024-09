Sorpreso con 15 dosi di cocaina: arrestato a Iseo spacciatore 45enne

È stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva una dose di cocaina, ma nelle tasche dei vestiti ne nascondeva altre 14: è stato arrestato in flagranza di reato un pusher albanese di 45 anni, rientrato illegalmente sul territorio nazionale (anche per questo motivo è finito nei guai).

È successo ieri pomeriggio, attorno alle 17, nel parcheggio della Lidl di viale Europa a Iseo. Qui i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Chiari, insieme ai colleghi della Radiomobile, impegnati in un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno beccato l'uomo mentre cedeva una dose di coca a un acquirente: durante la perquisizione i militari non hanno trovato soltanto altre dosi, ma anche qualche centinaia di euro in contanti.

Questa mattina in Tribunale si è svolta la direttissima: arresto convalidato e l'avvocato ha chiesto i termini a difesa. Il giudice nei confronti del 45enne, senza fissa dimora, ha disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tutti giorni.