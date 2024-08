In Valcamonica tre arresti per spaccio nel fine settimana

Massima attenzione dei carabinieri della Valcamonica per fronteggiare lo spaccio di cocaina durante il fine settimana. Tra sabato e domenica sono state tre le persone arrestate e 200 grammi la cocaina sequestrata oltre a 2mila euro in contanti di denaro recuperato.

Il primo episodio è accaduto a Solato di Pian Camuno dove i carabinieri di Artogne hanno intercettato un soggetto già noto per questioni di droga, un 27enne residente a Lonato ma che spesso si muove in Valcamonica, davanti ad una casa di Pian Camuno in evidente atteggiamento di attesa. Quando poco dopo si è incontrato con un altro spacciatore, un 51enne del posto, e ha iniziato quella che sembrava una riunione operativa è scattato il controllo. I due avevano nel complesso 30 dosi di cocaina pronta per lo spaccio e 2mila euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati.

Nelle stesse ore, ma più a nord, i carabinieri di Ponte di Legno e Vezzo d'Oglio hanno chiuso il cerchio attorno ad un 56enne italiano che ritengono uno dei pusher più attivi della zona. I militari lo hanno tenuto sotto stretta osservazione e quando sono stati sicuri che avesse la droga in auto lo hanno fermato. Dalla perquisizione sono emersi 200 grammi di cocaina ancora da suddividere in dosi. Anche per lui è scattato l'arresto.