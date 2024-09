Sorpreso a spacciare cocaina: arrestati pusher e complice

Nel centro di Capriolo hanno sorpreso in flagranza uno dei due a spacciare una busta di cocaina, a Palazzolo, in un appartamento situato nel cuore di Mura, hanno beccato il complice e trovato quasi mezzo chilogrammo di cocaina: i carabinieri della stazione di Palazzolo, insieme ai colleghi della Sezione operativa della Compagnia di Chiari, hanno arrestato e portato in carcere in attesa della convalida un 28enne albanese e un 48enne ucraino.

Contrasto al narcotraffico

Continua l’attività di contrasto al narcotraffico da parte della compagnia dei carabinieri di Chiari che in questi giorni hanno arrestato diverse persone e sequestrato rilevanti quantità di stupefacente. Gli ultimi due sono stati eseguiti ieri sera tra Capriolo e Palazzolo, dove i due pusher vivono insieme nell'appartamento situato nell'antico quartiere sulla sponda destra del fiume Oglio.

I militari prima hanno arrestato il 28enne, trovato in possesso di varie dosi di cocaina pronte allo smercio. Nel corso della perquisizione effettuata nella loro abitazione, invece, i carabinieri hanno individuato e arrestato il complice, mentre stava confezionando lo stupefacente, rinvenendo circa 3mila euro in contanti e 430 grammi di cocaina, una considerevole quantità di stupefacente destinato a soddisfare le richieste dei numerosi consumatori della zona