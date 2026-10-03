Sorella italiana e lavoro regolare: 47enne liberato dal centro in Albania

L’uomo marocchino, difeso dall’avvocato bresciano Afrune, è stato rimesso in libertà dopo che il giudice di pace di Roma ha negato la proroga del trattenimento nel centro di Gjader: non aveva precedenti penali e aveva lavorato in agricoltura

03 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il centro per il rimpatrio a Gjader, in Albania Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rimpatriocentri per il rimpatrio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...