Sono finiti i lavori di riqualificazione di via San Zeno

Sono terminati i lavori di riqualificazione e adeguamento stradale del tratto di via San Zeno che parte dalla rotonda di via Carlo Zima e arriva fino all’incrocio con via Sostegno. L’intervento è stato realizzato da Rete ferroviaria italiana (Rfi) con un investimento di 1,1 milioni di euro.

«Grazie alla collaborazione con Rfi siamo riusciti a mettere in sicurezza un’altra porzione della città - commenta il vicesindaco con delega alla mobilità Federico Manzoni -. Completiamo un percorso avviato nel 2017, quando era stato siglato un accorso per la riqualificazione del fronte sud della stazione». Un passaggio fondamentale anche per la sindaca Laura Castelletti, che sottolinea: «Questa un anno fa è stata l’ultima delibera prima delle elezioni, ora permettiamo ad automobili e pedoni di muoversi in sicurezza, migliorando l’accesso a quella diventa a tutti gli effetti la porta sud della stazione».

È stata ampliata la sede stradale e sono stati realizzati marciapiedi pedonali su entrambi i lati, con l’aggiunta di nuovi parcheggi. È presente un nuovo sistema di illuminazione ed è stato installato un impianto semaforico all’incrocio tra via San Zeno e via Sostegno, dove è stata realizzata una pista ciclabile in entrambi i sensi di marcia fino a via Cremona. «Dopo il primo intervento del 2018 (su via Sostegno, con un investimento di circa 2,7 milioni di euro, ndr), abbiamo completato il progetto, aggiungendo sulla strada una nuova rete per lo smaltimento delle acque meteoriche», precisa il direttore operativo Infrastrutture territoriale Milano Sergio Stassi.

Nell’accordo con Rfi, l’Amministrazione comunale ha contribuito con 500mila euro alla realizzazione dei due interventi. «Siamo riusciti a rendere normale un tratto di via importante per la città - evidenzia l’assessore alla Partecipazione Valter Muchetti -. Grazie alla collaborazione con i Consigli di quartiere abbiamo riqualificato la principale strada alternativa a via Cremona».