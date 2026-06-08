Sonico, schianto su via Nazionale: due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite in modo grave in uno scontro tra automobili avvenuto a Sonico, in Valcamonica. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Breno, i due mezzi si sono scontrati violentemente, probabilmente ad un incrocio. Esclusa l'ipotesi di un frontale. Sulle due auto viaggiavano solo due singoli automobilisti. Sono quindi esclusi dei trasportati.

Entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti in modo serio anche se fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono stati fatti intervenire due elicotteri, uno decollato da Brescia e il secondo arrivato da Sondrio. Uno dei due feriti avrebbe riportato una grave lesione ad una gamba ma entrambi i conducenti sono sempre stati coscienti.