Soldi spariti, condannato a 5 anni e 4 mesi l’amministratore di sostegno

Maurizio Nostro è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per essersi appropriato dei fondi dei soggetti anziani o disabili di cui doveva curare gli interessi come amministratore di sostegno.

La Procura aveva chiesto per il professionista la condanna a 5 anni e 6 mesi, mentre la difesa aveva spiegato che dei 2,2 milioni di ammanco nei conti di cinque diverse vittime solo una piccola parte era stata usata per spese personali, il grosso era stato comunque usato per gli amministrati, seppure in modo confuso.