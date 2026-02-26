Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Soldi spariti, condannato a 5 anni e 4 mesi l’amministratore di sostegno

Paolo Bertoli
Maurizio Nostro si era appropriato dei fondi dei soggetti anziani o disabili di cui doveva curare gli interessi. Per lui la Procura aveva chiesto 5 anni e 6 mesi
Il tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
AA

Maurizio Nostro è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per essersi appropriato dei fondi dei soggetti anziani o disabili di cui doveva curare gli interessi come amministratore di sostegno.

La Procura aveva chiesto per il professionista la condanna a 5 anni e 6 mesi, mentre la difesa aveva spiegato che dei 2,2 milioni di ammanco nei conti di cinque diverse vittime solo una piccola parte era stata usata per spese personali, il grosso era stato comunque usato per gli amministrati, seppure in modo confuso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
amministratore di sostegnocommercialistaMaurizio NostroBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario