Soldi per aggiustare le sentenze: condannati giudice e imprenditore

Otto anni per non essersi astenuto da un procedimento tributario che vedeva imputato un cliente del suo studio. A tanto è stato condannato il commercialista di origini potentine Donato Arcieri, in veste di giudice tributarista in tre delle 26 sezioni lombarde.

Leggi anche Soldi per aggiustare le sentenze: chieste due condanne

Al professionista, accusato di corruzione in atti giudiziari, il tribunale ha confiscato anche 160mila euro e imposto di versarne altrettanti al ministero dell’economia e delle finanze a titolo di risarcimento danni.

Cinque anni e quattro mesi mesi il collegio presieduto da Roberto Spanò (Maria Chiara Minazzato e Wilma Pagano a latere) ha inflitto invece a Luigi Bentivoglio, l’imprenditore di Rovato accusato di aver corrotto il giudice con una tangente da 160mila euro perché risolvesse a suo favore un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. L’imprenditore è stato condannato a sua volta a risarcire il Mef con un importo pari al prezzo della corruzione. Entrambi non potranno più avere a che fare con la pubblica amministrazione.