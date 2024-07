Soldi per aggiustare le sentenze: chieste due condanne

Otto anni per il giudice, sei per l’imprenditore che lo avrebbe pagato per «aggiustare» le sentenze dei processi che lo coinvolgevano.

Queste le richieste di condanna formulate dal sostituto procuratore Francesco Carlo Milanesi oggi nel corso dell’udienza del processo per corruzione in atti giudiziari che è in corso davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia a carico di Donato Arcieri, commercialista e giudice tributario in tre delle 26 sezioni della Lombardia, e l’imprenditore di Rovato Luigi Bentivoglio.

Discutendo la richiesta di condanna, il pubblico ministero ha spiegato che Arcieri ha «deliberatamente ignorato il proprio ruolo di giudice tributario» e « leso l’immagine di autonomia e indipendenza della magistratura» oltre ad aver «minato la credibilità della giustizia».

Sul ruolo di Bentivoglio invece il pubblico ministero ha richiamato diverse intercettazioni agli atti in cui l’imprenditore spiega che «ci ha fatto risolvere i problemi» e ha ribadito la tesi investigativa portata avanti nel corso del dibattimento per la quale i 300mila euro versati al giudice tributario sarebbero stati necessari a risolvere a suo favore le questioni con la giustizia, per questioni fiscali, in cui si trovava coinvolto.

La vicenda della presunta corruzione al giudice tributario era emersa nell’ambito di una più vasta indagine partita da un giro di fattura false che aveva coinvolto l’imprenditore e un suo prestanome e in cui era entrato anche un mediatore che avrebbe messo in contatto Bentivoglio con Donato Arcieri, mostrando come questi avesse effettivamente la possibilità di incidente sulle vicende giudiziarie in cui era implicato.