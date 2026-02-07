Sistemare le ciclabili: il comune di Monticelli Brusati è al lavoro

Una serie di interventi per rimettere in ordine i percorsi ciclopedonali del paese, in attesa della primavera con la possibilità di passeggiate al sole e i consueti eventi culturali.

I lavori

Durante queste settimane il comune di Monticelli Brusati si è occupato (con il contributo della Provincia) del rifacimento del ponticello posto sulla pista ciclopedonale di via Villa. Sono inoltre in fase di affidamento i lavori per la messa in sicurezza del torrente Valle Gaina, partendo dalla frazione Baiana (con un contributo di Regione da 260 mila euro), e il congiungimento della ciclabile di Monticelli con il Comune di Ome nella zona del Maglio Averoldi (contributo da 300mila euro da Regione Lombardia anche in questo caso). Interventi per migliorare la viabilità dolce per i cittadini e i turisti ormai presentissimi nel franciacortino.

Percorsi naturalistici

Monticelli Brusati, tra le altre cose, ha ciclopedonali e ben tre percorsi naturalistici che si muovono su tutto il territorio. Il sentiero numero 1 (denominato El gir del Muntasel, ben 22 chilometri di camminata che, partendo da via IV novembre, porta in sicurezza gli escursionisti in giro per tutto il territorio di Monticelli), il sentiero numero 2 (il celebre percorso delle cascate che attraversa l’area verde in zona Gaina, Foina e Baiana) e il sentiero 3, che si muove tra il vecchio castello e il santuario della Madonna della Rosa per oltre sette chilometri.

Gli appuntamenti

Accanto allo sfruttamento dei percorsi green ci sono diversi appuntamenti culturali a 360 gradi che caratterizzeranno primavera ed estate monticellesi. Il primo evento si terrà il 22 maggio alle 17 al Santuario della Madonna della Rosa, in collaborazione con l’associazione Suavitas; nello splendido edificio storico-religioso si terrà uno degli appuntamenti del Festival dantesco bresciano. L’incontro, dal titolo Vergine Madre, vedrà la presenza di Gianfranco Serioli e Luciano Bertoli. Un primo evento che farà da apripista agli appuntamenti estivi, su tutti la Magnalonga (splendida passeggiata enogastronomica tra i luoghi più suggestivi di Monticelli Brusati).

Leggi anche In Franciacorta arrivano 30 colonnine per le bici elettriche

Nei prossimi mesi, sempre parlando di cultura, si andrà a completare e inaugurare il polo culturale, che sta sorgendo nel centro del paese. Un progetto enorme per l’Amministrazione comunale in carica, che ospiterà biblioteca, sala della musica, sala civica, un grande spazio multifunzionale e molto altro.