Sistema in tilt, ricette bloccate: caos per medici di base e pazienti bresciani

Troppo frequenti i disservizi del sistema informatico regionale che dovrebbe «dematerializzare» le ricette. Giovanni Gozio, consigliere dell’Ordine dei medici di Brescia: «Non si può lavorare così»

3 ' di lettura

Le ricette rosse: un ritorno al passato per via dei disservizi del portale regionale - © www.giornaledibrescia.it

Ricette rosse e certificati di malattia in doppia copia da consegnare in giornata al datore di lavoro e all’Inps. Altro che progresso, i medici di famiglia bresciani tornano «alla vecchia»: il sistema informatico regionale che dovrebbe «dematerializzare» le ricette, trasmetterle via posta elettronica o sms, e rilasciare i certificati di malattia da mesi sta facendo i capricci imponendo loro di rispolverare le ricette rosse e di ripristinare procedure abbandonate ormai da molti anni. Ambulatori t