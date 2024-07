A Sirmione doppio ricorso al Tar sui risultati delle votazioni

Ricorso. Doppio ricorso. Nei giorni scorsi le due liste di minoranza, SìAmo Sirmione e Insieme per Sirmione, uscite sconfitte per una manciata di voti dalle elezioni Amministrative dello scorso 8 e 9 giugno, hanno singolarmente presentato ricorso al Tar per presunte irregolarità ai seggi nel corso delle votazioni.

«Sono oggettive e facilmente riscontrabili dai verbali dei sei seggi le irregolarità avvenute – dichiara Roberto Campagnola, capogruppo di Insieme per Sirmione –, in gran parte evidenziate, scritte e quindi ammesse dagli stessi presidenti di seggio. Per irregolarità intendiamo comportamenti non conformi alle norme a cui presidenti e scrutatori devono attenersi, come, ad esempio, un’urna non sigillata, numeri discordanti tra schede votate e votanti effettivi, un numero significativo di espressioni di voto avvenute con strumenti non idonei ed altro ancora. La necessità di far chiarezza attraverso il ricorso al Tar è la strada obbligata per garantire a tutti i sirmionesi la dovuta trasparenza nel rispetto della loro volontà, anche e soprattutto a seguito di uno scarto di voti così irrisorio tra le tre liste».

«La finalità del ricorso – aggiunge Marcello Bertoldi, capogruppo di SìAmo Sirmione, che ha portato all’attenzione del Tar i medesimi sospetti – non è l’interesse egoistico di avere la poltrona a tutti i costi, ma quello di salvaguardare la legalità e l’espressione democratica dei residenti di Sirmione, cosa che in queste operazioni elettorali, per come si sono svolte, non è avvenuta».

Il Tar avrà a disposizione un mese per dare udienza e altri trenta giorni per accogliere o meno i ricorsi. Due, a quel punto, i possibili scenari: l’annullamento delle elezioni, con conseguente commissariamento del Comune e nuova tornata elettorale nel 2025, oppure un riconoscimento certificato degli illeciti, ma su cui prevarrebbe comunque il «favor voti», e quindi resterebbe in carica l’attuale maggioranza.