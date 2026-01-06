Il sindaco di Crans-Montana: «Nessun controllo nel locale dal 2020»

«I contro lli periodici non sono stati svolti tra il 2020 e il 2025. L'amministrazione comunale ha avuto conoscenza di questo stato dei fatti consultando i documenti consegnati al pubblico ministero. L'amministrazione comunale se ne rammarica amaramente». Così il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, nel corso di una conferenza stampa convocata sull'incendio di Capodanno nel locale Le Constellation, che ha provocato 40 morti – tra cui 6 italiani – e 116 feriti.

Féraud ha precisato che comunque la normativa «non menziona il controllo di qualità dei materiali», come la schiuma fonoassorbente infiammabile da cui si sarebbe propagato l'incendio.

Il sindaco di Crans-Montana - Foto Epa Cyril Zingaro © www.giornaledibrescia.it

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha detto in conferenza stampa di non pensare alle dimissioni dopo aver ammesso che nel locale Le Constellation non stati effettuati i controlli periodici dal 2020. «Non è nel mezzo della tempesta che si abbandona la nave», ha precisato. Alla domanda se dopo questa ammissione, resta in piedi l'ipotesi di costituirsi parte civile nel procedimento penale, ha risposto: «Si vedrà quale sarà la decisione della giustizia».

L’appello del Canton Vallese ai comuni

Ora, il governo del Canton Vallese in una nota «ricorda a tutti i comuni i loro obblighi legali legati alla protezione contro gli incendi e chiede loro di prendere contatto» con le strutture pubbliche competenti. In dettaglio, l'esecutivo chiede di «procedere a una verifica delle procedure interne, della formazione del personale e dei dispositivi di sicurezza».

Inoltre menziona gli obblighi di «ispezione periodica da parte di un professionista della protezione incendi» e che, dove necessario, «devono essere adottate misure appropriate per prevenire qualsiasi rischio per le persone e le infrastrutture». Il governo del Cantone «analizza anche in che misura la legislazione sulla protezione contro gli incendi dovrà essere adattata a seguito di questo avvenimento drammatico».