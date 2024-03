Sin Caffaro, aggiudicata in via definitiva la gara per la bonifica

È stata aggiudicata in via definitiva la gara per la bonifica del Sin Caffaro.

Nella mattina oggi il responsabile del procedimento, che è il commissario straordinario del Sin Brescia Caffaro Mauro Fabrizio Fasano, ha dichiarato efficace l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli interventi di decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente dello stabilimento di via Milano, al consorzio temporaneo di imprese formato da Greenthesis, Nico e Acr.

Tutte le verifiche del caso sui requisiti delle società hanno dato esito positivo.

«Sono molto soddisfatta che sia stato fatto questo ulteriore, fondamentale passo verso la bonifica della Caffaro» dice la sindaca di Brescia Laura Castelletti. «Ringrazio il commissario per il lavoro serio e puntuale che sta svolgendo, nei prossimi mesi le operazioni entreranno nel vivo e finalmente i nostri concittadini potranno vedere i primi risultati di questi anni di lavoro, che il Comune di Brescia ha portato avanti assieme al Governo e a Regione Lombardia. Sarà un percorso complesso, ma la strada è tracciata e otterremo il risultato che ci siamo prefissati: restituire ai bresciani anche questa porzione di città, che da simbolo di criticità ambientale si trasformerà in simbolo di rinascita e rigenerazione».

Anche l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione rivendica il risultato: «In cento giorni siamo riusciti a trovare un accordo con il Ministero per le risorse necessarie e in un anno esatto di mandato arriviamo alla aggiudicazione definitiva del bando. Avevamo detto di voler imprimere una accelerata decisa al percorso di bonifica e ci stiamo riuscendo».