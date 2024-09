A Parigi Simone Fezzardi è incoronato «re» dei coltelli

Quando si sente pronunciare la parola «artista» viene subito in mente un pittore, oppure uno scultore. Esistono però altre forme di espressione che spesso sono in grado di lasciare a bocca aperta l’osservatore. È il caso, questo, di Simone Fezzardi, maestro incisore 44enne di Gardone Valtrompia che lo scorso fine settimana è stato premiato a Parigi nell’ambito della 35esima edizione del «Sicac», una delle più importanti fiere al mondo nel settore dei coltelli.

Era il primo anno che il gardonese, dotato di una fantasia e di una tecnica sopraffine, partecipava e per lui è stata davvero una bella soddisfazione. Non la prima, a dire la verità: nel 2017 a Las Vegas si era aggiudicato il primo premio nell’ambito del «Firearms engravers guild of America», uno dei più ambiti e famosi incontri per incisori provenienti da tutto il mondo.

Simone è un artista-artigiano che pratica l’arte dell’incisione da molto tempo. Una grandissima passione per il disegno che l’ha spinto a frequentare il liceo artistico, unita a un familiare che l’ha fatto crescere a stretto contatto con il mondo dell’incisione hanno fatto del 44enne triumplino un artista a tutto tondo. Era solo un bambino quando osservava stupefatto e affascinato suo zio, Doriano Bertarini, che costruiva e incideva nel tempo libero. Finiti gli studi superiori per 14 anni ha lavorato alla G.S Pedretti di Gardone come incisore e nel 2013 ha infine aperto la sua attività, ottenendo fin da subito un ottimo riscontro a livello mondiale.

Nel suo laboratorio oggi Fezzardi lavora sia coltelli sia fucili e, forte di una lunga esperienza, lavora più che altro con l’estero e collabora con costruttori importanti. A Parigi il 13 e 14 settembre scorsi è andato con tutta la famiglia: la moglie Alessandra D’Agostino e i figli Greta e Gabriele, che hanno condiviso con lui la gioia del premio ricevuto. Negli anni ha partecipato a numerose fiere a livello mondiale, collaborando con i migliori costruttori al mondo. Dopo aver affrontato un esame che lo ha qualificato maestro incisore, ha tenuto un seminario a Las Vegas in cui ha insegnato le sue tecniche a una platea internazionale.