Sicuro, sostenibile e senza stress: sul Garda il battello conviene

Stress da traffico? Ansia da parcheggio? La soluzione c’è. Per muoversi attorno al Garda si può scegliere anche la via d’acqua , che unisce l’utile al dilettevole: ci si sposta da un paese all’altro in modo sicuro e sostenibile e, durante il viaggio, ci si gode lo spettacolo del Benaco visto da una prospettiva privilegiata. Il lago visto dal lago.

Dallo scorso 1° aprile battelli, aliscafi veloci e traghetti della Gestione Governativa Navigazione Laghi osservano l’ orario primaverile , con corse e servizi potenziati rispetto alla stagione invernale.

Sono numerosi i collegamenti, sia circolari sia longitudinali, che consentono di raggiungere le principali località del Garda (27 gli scali attivi). A partire da venerdì 15 maggio, poi, entrerà in vigore un orario estivo ancora più intenso, con la flotta di Navigarda che opererà a pieno regime, a supporto della mobilità di residenti e turisti.

Iniziative

È un’alternativa concreta all’auto per spostarsi da un punto all’altro del lago. Anche per il 2026, inoltre, sono state confermate due iniziative particolarmente apprezzate. «Conosci il tuo lago», realizzata in collaborazione con i Comuni rivieraschi, prevede sconti per i residenti. Per usufruirne basta presentare un documento d’identità al momento dell’acquisto del titolo di viaggio presso le biglietterie Navigarda.

«Happy Family», invece, offre tariffe agevolate ai nuclei familiari composti da almeno due adulti. Si ricorda inoltre che su molti battelli e lungo diverse tratte è possibile imbarcare la propria bicicletta, mentre per chi utilizza frequentemente il servizio sono disponibili varie formule di abbonamento.

Semplicità e sostenibilità

Non dover pensare al parcheggio, non temere le code e soprattutto vivere ogni spostamento come una piccola crociera sul Garda è una occasione e queste motivazioni da sole valgono il viaggio. Ma il fatto che questo sia anche un modo per pesare meno sull’ambiente e avere una minore impronta sull’ecosistema del Benaco la rende una scelta sana oltre che comoda e, a conti fatti, anche conveniente.

Informazioni

Per informazioni è possibile contattare la Direzione di Esercizio Navigazione Lago di Garda, con sede a Desenzano del Garda, al numero 030.9149511 o al numero verde 800.551801, oppure scrivere a questo indirizzo mail. Tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito di Navigazione Lago di Garda.