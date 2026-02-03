Sicurezza a Palazzolo, il sindaco Cossandi: «C’è bisogno di risorse certe»

«Non penso che la questione sicurezza si risolva con l’annuncio di nuovi pacchetti legislativi, ma con la capacità di rendere efficaci le norme che già ci sono». La posizione di Gianmarco Cossandi, sindaco di Palazzolo, non lascia spazio a dubbi.

«È un paradosso: da un lato il Governo inasprisce le pene sulla carta, dall’altro i sindaci vengono chiamati a gestire le ricadute sociali di un sistema che non funziona – ha affermato –. Non abbiamo bisogno di altre leggi o di «reati-manifesto», ma di strumenti e risorse certe. Uno dei nodi resta la certezza della pena e l’effettività dei decreti, compresi quelli di espulsione». Il riferimento è alle procedure sospese nel limbo che alimentano un senso di impunità.

Sicurezza

«Ai Comuni servono risorse per investimenti strutturali per l’assunzione di agenti di Polizia locale e dotazioni: Palazzolo ha il comando associato con Erbusco ed è ben strutturato, ma ci sono nuovi bisogni», ha continuato il sindaco della città dell’Ovest spiegando che «sicurezza significa anche non tagliare i fondi per le fragilità e i servizi sociali, poiché è un errore caricare sugli enti locali la gestione di marginalità gravi senza i necessari trasferimenti».

Cossandi ha dichiarato che «la sicurezza è il presupposto della qualità della vita ma è, per legge, una materia dello Stato». E poi: «Continuare a legiferare sull’emergenza senza dare ai sindaci i mezzi per gestire la quotidianità non è una strategia, è propaganda».

Per il sindaco i Comuni fanno la loro parte in sinergia con forze dell’ordine, Prefettura e Questura, ma «non possono sostituirsi all’autorità centrale – ha concluso –. Più che nuove leggi, serve fare funzionare quelle attuali, garantendo personale sufficiente e strumenti moderni. Chiediamo allo Stato un impegno forte e strutturale: solo con una strategia comune è possibile dare risposte concrete ed efficaci».