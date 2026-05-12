Sicurezza sul Garda: sequestrati tabacchi illeciti in una sala giochi

Nei giorni scorsi a Desenzano del Garda, Manerba e Soiano la Polizia di Stato, con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e la Polizia Locale, ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare microcriminalità e degrado urbano in vista dell’aumento turistico. Gli interventi, disposti dal questore Paolo Sartori, si sono concentrati nelle stazioni, nel centro storico, sul lungolago e nei locali pubblici, sulla base delle segnalazioni di sindaci e cittadini tramite YouPol.
Durante i controlli sono state identificate 75 persone, 23 straniere, e 10 veicoli, con 7 esercizi pubblici ispezionati. Sono stati denunciati 4 persone all’autorità giudiziaria, tra cui una 44enne italiana inottemperante a un foglio di via. Sequestrati tabacchi illeciti in una sala giochi priva di autorizzazione, con sanzioni al gestore anche per mancanza di formazione anti-ludopatia.
Garantire sicurezza
Il questore Sartori ha emesso 2 ordini di espulsione per 2 cittadini stranieri irregolari con precedenti, 2 fogli di via obbligatori, 2 avvisi orali di pubblica sicurezza e 2 divieti di accesso ai pubblici esercizi per comportamenti aggressivi in zona stazione. Sartori ha sottolineato che la prevenzione è la chiave per garantire sicurezza e legalità, e che operazioni simili proseguiranno in altri comuni con la collaborazione di cittadini e istituzioni.