Sicurezza sul Garda: sequestrati tabacchi illeciti in una sala giochi

Nei giorni scorsi a Desenzano del Garda, Manerba e Soiano la Polizia di Stato, con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e la Polizia Locale, ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio per contrastare microcriminalità e degrado urbano in vista dell’aumento turistico. Gli interventi, disposti dal questore Paolo Sartori, si sono concentrati nelle stazioni, nel centro storico, sul lungolago e nei locali pubblici, sulla base delle segnalazioni di sindaci e cittadini tramite YouPol.

Durante i controlli sono state identificate 75 persone, 23 straniere, e 10 veicoli, con 7 esercizi pubblici ispezionati. Sono stati denunciati 4 persone all’autorità giudiziaria, tra cui una 44enne italiana inottemperante a un foglio di via. Sequestrati tabacchi illeciti in una sala giochi priva di autorizzazione, con sanzioni al gestore anche per mancanza di formazione anti-ludopatia.