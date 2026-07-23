Sicurezza in acqua: sul Garda prove di salvataggio e prevenzione

La conoscenza dei rischi e dei comportamenti corretti da adottare per un approccio consapevole all’ambiente lacustre è un fattore determinante per evitare incidenti o, peggio, tragedie. L’importanza della prevenzione sarà al centro anche sul Garda, questo sabato, in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World drowning prevention day), promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Foundation for environmental education Italia. Come in molte località italiane insignite della Bandiera Blu, anche sul Benaco sono in programma iniziative di sensibilizzazione.
A Limone
Gli eventi sono a Limone sul Garda, alla spiaggia del Tifù, e a Toscolano Maderno, al Lido Azzurro. In entrambe le località cittadini e turisti avranno l’opportunità di scoprire come la cultura della prevenzione si costruisca attraverso piccoli gesti e buone abitudini quotidiane.
A Limone l'evento prenderà il via alle 10 con il saluto del sindaco Franceschino Risatti, seguito da un breve intervento sulla sicurezza balneare e sulla prevenzione degli annegamenti. Dalle 10.30 sono in programma dimostrazioni pratiche di salvataggio e primo soccorso a cura della Guardia Costiera, del gruppo Volontari del Garda e degli addetti al servizio di salvataggio di Limone.
La mattinata proseguirà alle 11 con laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi del camp del Circolo Vela, un momento conviviale con una pasta offerta a tutti i partecipanti e il taglio della torta dedicata alla Bandiera Blu, riconoscimento conquistato quest'anno per la prima volta dal Comune di Limone.
A Toscolano
Poco più a sud, analoga iniziativa al Lido Azzurro di Toscolano Maderno. Qui il Comune unisce le forze con Gardone Riviera per organizzare dimostrazioni di recupero e salvataggio, sempre a cura di Guardia Costiera e Volontari del Garda.
I presìdi di salvataggio rappresentano uno dei requisiti fondamentali del programma Bandiera Blu, al quale i tre Comuni dell’Alto Garda aderiscono con particolare impegno. La giornata di sabato è promossa in questo contesto, per ricordare che il salvataggio in acqua non è soltanto un intervento tecnico, ma un presidio di tutela della vita.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti: la prevenzione comincia dalla consapevolezza e riguarda ognuno.