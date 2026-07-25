Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Si tuffa per salvare il figlio, turista olandese disperso nel lago di Como

Il ragazzo è stato salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari
I sommozzatori durante le ricerche nel lago di Como - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I sommozzatori durante le ricerche nel lago di Como - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È disperso dalle 12:30 nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. All'altezza di Menaggio – in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri – l'uomo si è tuffato quando ha visto uno dei figli in acqua in difficoltà. L'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente.

Il ragazzo è stato salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche del padre. Sul posto i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri di Menaggio. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
dispersolago di Como
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...