Si tuffa per salvare il figlio, turista olandese disperso nel lago di Como

È disperso dalle 12:30 nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. All'altezza di Menaggio – in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri – l'uomo si è tuffato quando ha visto uno dei figli in acqua in difficoltà. L'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente.
Il ragazzo è stato salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche del padre. Sul posto i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri di Menaggio.