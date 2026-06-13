Si tuffa nel fiume Oglio e non riemerge: morto annegato

Tragedia lungo le sponde del fiume Oglio a Roccafranca. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Chiari due persone si sono immerse nel fiume per cercare refrigerio ma, una volta spinte dalla corrente alla Centralina di Torre Pallavicina, uno dei due è scomparso tra i flutti.
Mentre il secondo a fatica raggiungeva la sponda bresciana del fiume, trovando soccorso, un volontario dei Vigili del fuoco di Chiari che stava pescando a bordo fiume è intervenuto per estrarre l'annegato dall'acqua. L'uomo gli ha praticato a lungo il massaggio cardiaco ma la persona non avrebbe mai preso a respirare.
Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Orzinuovi con un'autoscala, mentre è stato inviato anche l'elisoccorso da Como. Presenti i carabinieri della Compagnia di Treviglio per gli accertamenti.