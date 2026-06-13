Si tuffa nel fiume Oglio e non riemerge: morto annegato

È successo poco prima delle 20 tra Roccafranca e Torre Pallavicina nella Bergamasca: inutili i tentativi di rianimarlo. Con lui in acqua anche un’altra persona che però si è salvata

Roberto Manieri, Pierpaolo Prati 13 giugno 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 4 foto L'intervento a Roccafranca dove è annegato l'uomo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti annegatoRoccafranca Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...