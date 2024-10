Si sente male a scuola, muore in ospedale a otto anni

Catalina soffriva di una grave patologia ematologica ed è morta domenica all’ospedale Civile di Brescia, dove era stata ricoverata giovedì, dopo essersi sentita male a scuola. Aveva solo otto anni e frequentava la seconda elementare a Lonato.

Il cordoglio

La comunità di Lonato è profondamente scossa dalla tragedia che ha colpito la famiglia Gorovelli, da anni in paese, ma di origine albanese. In tanti stanno esprimendo vicinanza a mamma Marcela e papà Florian, entrambi molto conosciuti a Lonato. Lei lavora per la Fondazione Madonna del Corlo, lui per un’impresa edile. I messaggi di cordoglio sono numerosi e testimoniano un lutto che ha toccato anche chi non conosceva direttamente Catalina.

I funerali

La bambina lottava contro una grave malattia oncologica del sangue sin da quando era molto piccola. Circa un anno fa aveva subito un trapianto di midollo osseo e, a settembre, aveva ricominciato a frequentare la scuola. Giovedì, però, si è sentita nuovamente male proprio durante le lezioni e, dopo il ricovero d’urgenza, non si è più ripresa.

Oltre ai genitori, Catalina lascia i nonni Bedri, Fetije, Hamza, Hysnie, gli zii e i cugini. Questa sera alle 19, alla casa funeraria Pastori di Calcinato, si terrà la veglia di preghiera. Domani alle 10, nella basilica di San Giovanni Battista a Lonato, sarà celebrato il funerale.