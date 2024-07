Si scontra con un’auto a Carpenedolo, grave motociclista 43enne

Grave incidente, tra un’auto e una moto, lungo la ex statale Asolana, all'altezza di Carpenedolo.

La moto è finita nel canale irriguo che costeggia la strada, e l'uomo alla guida - un 43enne - è stato sbalzato. Trasportato agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso, risulta essere in gravi condizioni. Alla guida dell’auto c’era invece una 79enne, condotta in codice giallo all’ospedale di Montichiari e in evidente stato di choc.

Sul posto i carabinieri di Isorella, al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro attraverso i rilievi e la testimonianza di un automobilista che in quegli istanti viaggiava dietro l’auto, e si è fermato per soccorrere l’uomo e la donna.