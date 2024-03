Si ribalta un autoarticolato sulla Corda Molle: chiuso lo svincolo verso l’aeroporto

Un mezzo pesante si è ribaltato verso le 9.45 sulla Corda Molle all’altezza di Montichiari. L'incidente si è verificato sullo svincolo che dalla Fascia d'Oro porta verso l'aeroporto: per permettere le operazioni di recupero del mezzo il tratto di strada è stato chiuso.

Il conducente si è ferito gravemente a una gamba, ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del fuoco per spostare l’autoarticolato.

Nel frattempo si sono formate lunghe code.