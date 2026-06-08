Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValcamonica

Si ribalta con il quad in un sentiero: paura per un uomo a Vezza d’Oglio

Il 70enne è stato tratto in salvo da un mezzo speciale dei Vigili del fuoco e poi trasportato con l’elisoccorso in ospedale a causa delle ferite riportate
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il quad ribaltato nel sentiero a Vezza d'Oglio
Il quad ribaltato nel sentiero a Vezza d'Oglio

Si ribalta con il quad in un sentiero in Valcamonica: un uomo di 70 anni è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a causa di numerose ferite, dopo essere stato tratto in salvo da un mezzo speciale dei Vigili del fuoco. L'allarme è stato lanciato oggi, lunedì, intorno alle 17.50 a Vezza d'Oglio, in località Vedet.

Lo speciale mezzo dei Vigili del fuoco
Lo speciale mezzo dei Vigili del fuoco

I soccorsi

Giunti sul luogo dell’incidente, i Vigili del fuoco di Vezza hanno collaborato con il personale dell’elisoccorso di Bolzano, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza e con gli operatori del Soccorso alpino della stazione di Temù per la stabilizzazione e il trasporto del ferito.

La persona, una volta stabilizzata, è stata trasportata a valle tramite Utv (Utility Task Vehicle) dei Vigili del fuoco per poi essere elitrasportata in ospedale. L'uomo coinvolto ha riportato diversi traumi, ma è rimasto cosciente per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
quadribaltamentoVezza d'Oglio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...