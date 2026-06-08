Si ribalta con il quad in un sentiero: paura per un uomo a Vezza d’Oglio

Si ribalta con il quad in un sentiero in Valcamonica: un uomo di 70 anni è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a causa di numerose ferite, dopo essere stato tratto in salvo da un mezzo speciale dei Vigili del fuoco . L'allarme è stato lanciato oggi, lunedì, intorno alle 17.50 a Vezza d'Oglio, in località Vedet.

Lo speciale mezzo dei Vigili del fuoco

I soccorsi

Giunti sul luogo dell’incidente, i Vigili del fuoco di Vezza hanno collaborato con il personale dell’elisoccorso di Bolzano, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza e con gli operatori del Soccorso alpino della stazione di Temù per la stabilizzazione e il trasporto del ferito.