Si fa squadra per educare: a Cellatica nasce lo «Spazio Genitori»

Federico Bernardelli Curuz
Il progetto mira a favorire l’ascolto e a far emergere in modo precoce eventuali difficoltà. Primo incontro lunedì 16 alle 20.30 nella sala polivalente E. Corazza, in viale Risorgimento 1/A
Il progetto è stato approvato dalla Giunta - © www.giornaledibrescia.it
Sta per prendere ufficialmente il via a Cellatica il nuovo «Spazio Genitori», progetto promosso e finanziato interamente dall’Amministrazione comunale e rivolto alle famiglie con figli preadolescenti e adolescenti.

Dopo l’approvazione in Giunta, avvenuta nelle scorse settimane, e un primo incontro organizzativo tra i soggetti coinvolti, è stato presentato il primo appuntamento pubblico dell’iniziativa, in programma il 16 febbraio.

Obiettivi

Lo «Spazio Genitori» – spiegano gli organizzatori – nasce con l’obiettivo di offrire un luogo stabile di confronto e condivisione sui bisogni educativi dei ragazzi, mettendo al centro il dialogo tra famiglie e la costruzione di alleanze educative all’interno della comunità. Un contesto che, nelle intenzioni, potrebbe anche fungere da punto di ascolto e di emersione precoce di difficoltà, tensioni o situazioni di sofferenza vissute dai più giovani, consentendo di intercettare segnali di disagio prima che degenerino.

Un aspetto tutt’altro che secondario per una comunità che conosce bene quanto sia importante la prevenzione: basti pensare all’atto vandalico del settembre 2022, quando quattro minorenni devastarono la scuola primaria «Leonardo da Vinci», causando danni per circa 380mila euro.

Episodi diversi per natura e contesto, ma che richiamano la necessità di strumenti capaci di rafforzare il dialogo educativo e il presidio sociale. Il progetto è affidato alla cooperativa sociale «Il Calabrone» e si configura come uno spazio aperto, in continua evoluzione, capace di accogliere nuovi partecipanti e di crescere nel tempo attraverso una dimensione di gruppo.

Il percorso, con una durata di almeno due anni scolastici, mira a diventare un punto di riferimento riconosciuto per i genitori della scuola secondaria di primo grado, e si pone l’obiettivo di contrastare il senso di isolamento e di favorire la condivisione di strategie educative.

Appuntamento

«Siamo partiti con un primo confronto tra tutte le parti coinvolte nel progetto – spiega il vicesindaco Marco Grassini – ora entriamo nella fase operativa con il primo incontro aperto ai genitori. Il fine è far diventare questo spazio un appuntamento mensile stabile, aperto a tutti, anche grazie a un lavoro di sensibilizzazione e promozione che passerà dalle scuole».

Il primo incontro è in programma lunedì 16 febbraio alle 20.30, nella sala polivalente E. Corazza, in viale Risorgimento 1/A: un’occasione per conoscersi, confrontarsi e avviare un percorso condiviso che punta a rafforzare il ruolo educativo delle famiglie e il senso di comunità.

  3. Ricarica la pagina se necessario