Si apposta sotto casa della ex moglie a Orzinuovi: arrestato per stalking

Per lui era già stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa della ex moglie dopo i comportamenti persecutori che aveva tenuto nei suoi confronti.

Ma, evidentemente senza curarsene, mercoledì pomeriggio si è appostato nel parco giochi di Orzinuovi da cui la donna e la figlia sarebbero passate per rincasare. Non ha però fatto in tempo perché la donna, accorgendosi guardando dalla finestra della presenza dell’ex marito sotto casa, ha immediatamente allertato le Forze di polizia e per lo stalker recidivo è scattato l’arresto.

Una pattuglia della Polizia locale di Orzinuovi è stata mandata sul posto e ha trovato l’uomo a pochi metri dalla casa della ex, in evidente violazione della misura cautelare emessa nei suoi confronti.

Ieri mattina, nel corso dell’udienza per direttissima, il provvedimento è stato convalidato e rinnovata la misura del divieto di avvicinamento a meno di 250 metri dalla ex moglie e dai luoghi che frequenta. Una nuova violazione significherebbe un ulteriore aggravamento della misura.