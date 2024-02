Stalker recidivo avvicina la ex, avvisata dal braccialetto elettronico: ora è in carcere

La Redazione Web

Il dispositivo che portava ha segnalato subito la violazione e la donna si è presentata in caserma

2 ' di lettura

La donna è stata avvisata dal braccialetto elettronico

Sapeva bene a cosa sarebbe andato incontro. Eppure non si è fermato. Il dispositivo che indossa e quello che è stato affidato alla ex hanno fatto il loro lavoro, segnalando tempestivamente quello che stava accadendo e i Carabinieri della stazione di Gambara, cui la vittima si è immediatamente rivolta, hanno informato il magistrato competente dei fatti. E per lo stalker recidivo si sono aperte le porte del carcere. L’uomo dallo scorso gennaio indossa il braccialetto elettronico ma in passato, per