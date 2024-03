Si allungano i tempi per riaprire il parcheggio arancione del Freccia Rossa

Si allungano i tempi per la riapertura del parcheggio arancione dell’ex centro commerciale Freccia Rossa che dovrebbe servire la palestra Virgin.

Nelle scorse settimane sono stati completati i lavori di ripristino ma alcuni componenti non funzionano ancora come dovrebbero e i nuovi pezzi potranno essere montati, e collaudati, solo dopo il 15 aprile. Nel frattempo gli utenti della palestra possono parcheggiare le auto negli spazi sul piazzale del centro commerciale e nelle vie limitrofe.

Non sempre però le indicazioni messe dal comune per delimitare gli spazi di sosta vengono rispettate e in qualche caso anche le barriere vengono spostate. Nelle situazioni che hanno creato pericolo per la circolazione sono intervenute le pattuglie della Locale.

La questione del parcheggio, che sembrava risolta quando le gru avevano ripristinato gli impianti elettrico e idraulico, rimane invece ancora aperta.