Riaprirà a breve il parcheggio arancione dell’ex Freccia Rossa

Sono in corso e dovrebbero ultimarsi entro questa settimana i lavori per il ripristino e la riapertura del parcheggio arancione dell'ex Freccia Rossa, quello che serviva la palestra Virgin, unica attività aperta nel grande complesso commerciale.

Le imprese incaricate stanno ripristinando e riportando a norma l'impianto elettrico e quello antincendio, che erano stati danneggiati, e quando i lavori saranno finiti e i Vigili del fuoco avranno verificato la conformità alle norme, sarà possibile riaprire il parcheggio.

Una volta ultimati e lavori sarà quindi vietata la sosta sul piazzale, spazio «tampone» usato in questi mesi e che ha suscitato polemiche. La Polizia Locale in alcuni casi ha dovuto sanzionare persone che spostavano le transenne che erano state poste per limitare il parcheggio, creando situazioni di pericolo, per la violazione della norma del codice che punisce chi manomette la segnaletica stradale.