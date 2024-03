Sgombero all’ex Pietra di via Orzinuovi: diverse persone identificate e denunciate

Nuova operazione contro il degrado negli stabili abbandonati in città. Questa mattina all'alba la Polizia Locale di Brescia ha scortato squadre di operai all'interno dell'ex Pietra di via Orzinuovi.

Sulla fabbrica abbandonata infatti pende una nuova ordinanza che impone la messa in sicurezza e la chiusura degli accessi e, per poterla eseguire, era necessario che venissero allontanate le persone che all'interno della struttura hanno ricavato baracche e giacigli di fortuna. Diverse persone sono state identificate e trasferite in comando per essere denunciate.

Ora gli operai stanno nuovamente murando le finestre del piano terra e montando ulteriori e più alte recinzioni su cancelli e muri perimetrali. L'operazione di oggi ha interessato la porzione ex Pietra mentre resta aperta la questione dell'ex tubificio, la porzione di area verso via Dalmazia, che fa capo ad una diversa proprietà. Anche quella zona è da tempo accampamento di sbandati e clandestini.