Sfida 2048, Bis bastuner e Trovamine: i tre nuovi giochi del GdB

Tre nuovi giochi, tre modi diversi di mettersi alla prova. Dopo Briscola, Codice segreto e Parola nascosta, la sezione «Giochi del GdB» si allarga ancora: da oggi si può giocare anche a Sfida 2048, Bis bastuner e Trovamine. Numeri, riflessi e logica: le nuove proposte affiancano Sudoku e Crucipuzzle e portano a otto i giochi disponibili sul sito del Giornale di Brescia. Si va dalla partita di pochi minuti alla sfida che rischia di trasformarsi nel classico «ancora una e poi smetto». Per iniziare basta effettuare il login sul sito del GdB con il proprio account GdB+ e poi accedere al box dedicato ai giochi in homepage.
Non resta che scegliere da quale cominciare: raggiungere 2048, tenere in vita la biscia il più a lungo possibile oppure bonificare il campo senza saltare su una mina.
Sfida 2048
La regola è semplice, riuscirci molto meno: bisogna far scorrere le tessere sulla griglia e unire quelle con lo stesso numero. Due 2 diventano un 4, due 4 diventano un 8 e così via, con un obiettivo ben preciso: arrivare alla tessera 2048. A ogni mossa tutte le tessere si spostano nella stessa direzione e, dopo uno spostamento valido, sulla griglia compare un nuovo numero. Lo spazio quindi diminuisce rapidamente e bisogna programmare le mosse per evitare di ritrovarsi con una scacchiera piena e nessuna coppia da unire.
Da smartphone basta scorrere il dito verso l’alto, il basso, destra o sinistra; da computer si possono utilizzare le frecce della tastiera. Il punteggio cresce con le fusioni e raggiungere 2048 regala anche un bonus da 2mila punti. E una volta centrato l’obiettivo non è obbligatorio fermarsi: si può continuare cercando tessere ancora più alte. Un consiglio? Tenere il numero più alto in un angolo aiuta a non perdere il controllo della griglia.
Per giocare a Sfida 2048 clicca qui.
Bis bastuner
Chi ricorda il vecchio Snake capirà il meccanismo in pochi secondi. In Bis bastuner, versione made in Brescia, bisogna guidare una biscia all’interno di una griglia 15×15 e farle raggiungere il cibo. Ogni boccone vale punti, ma soprattutto la fa diventare più lunga: e proprio la sua coda, casella dopo casella, finisce per trasformarsi nel principale ostacolo. La biscia non si ferma mai. Si può farla svoltare scorrendo il dito sullo schermo oppure utilizzando il controller sotto la griglia; dal computer funzionano anche le frecce della tastiera.
La difficoltà aumenta man mano: ogni boccone rende la biscia non soltanto più lunga, ma anche più veloce. La partita termina quando si finisce contro un bordo o contro la propria coda. Ogni boccone conquistato vale 25 punti e, superato il decimo, scatta anche un bonus che premia chi riesce a tenere in vita la biscia più a lungo. E per chi riuscisse nell'impresa quasi impossibile di occupare tutta la griglia, quella sì sarebbe una vittoria completa.
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Trovamine
Quindici mine sono nascoste dentro un campo di cento caselle. Per vincere bisogna scoprire tutte quelle sicure senza farne esplodere nemmeno una. È Trovamine, il classico gioco di logica in cui ogni numero diventa un indizio: la cifra dentro una casella indica quante mine sono nascoste nelle otto posizioni che la circondano. Incrociando le informazioni bisogna quindi capire dove si può scavare e dove, invece, conviene piazzare una bandierina.
Su smartphone un tocco scopre la casella, mentre una pressione prolungata consente di segnare una possibile mina. È disponibile anche una modalità «bandierina» che permette di invertire il comando e piazzare i segnali più rapidamente.
Nessuna paura di perdere al primo secondo: la prima casella scelta è sempre sicura. Per il punteggio contano la bonifica completa del campo e anche la velocità, con un bonus per chi conclude la partita prima dello scadere dei quattro minuti.
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Come giocare
I tre nuovi titoli sono già disponibili nella sezione Giochi del GdB, insieme a Briscola, Codice segreto, Parola nascosta, Sudoku e Crucipuzzle. Per gli abbonati GdB+ le partite dei passatempi sono senza limiti. Chi non è abbonato può invece provarli gratuitamente con una partita di prova.