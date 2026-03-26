Settimana Santa a Brescia: il calendario delle celebrazioni

Le celebrazioni della Settimana Santa entrano nel vivo anche a Brescia, con un calendario che scandisce i giorni dal sabato delle Palme fino alla Pasqua. A presiedere i principali riti sarà il vescovo Pierantonio Tremolada, con appuntamenti distribuiti tra il centro storico e la Cattedrale, alcuni dei quali trasmessi in diretta per consentire la partecipazione anche a distanza.

Il calendario delle celebrazioni

Si parte sabato 28 marzo alle 20 con la Veglia delle Palme. Il ritrovo è fissato in due chiese del centro storico, Santa Maria delle Grazie e San Francesco, da cui prenderà il via la processione che si concluderà in Cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Centro oratori bresciani.

Domenica 29 marzo, alle 10, è prevista la Messa delle Palme, con un percorso che dal Duomo Vecchio porterà alla Cattedrale.

Tra i momenti più partecipati della settimana, la Via Crucis cittadina, in programma mercoledì 1 aprile alle 20.45: partirà dalla basilica dei Santi Faustino e Giovita per arrivare nel piazzale interno della chiesa di San Pietro in Oliveto. Anche in questo caso è prevista la diretta streaming, sul canale YouTube de La Voce del Popolo.

Giovedì 2 aprile si entra nel Triduo pasquale con la Messa crismale, alle 9.30 in Cattedrale, trasmessa in televisione su Teletutto. Nel pomeriggio, alle 18.30, sempre in Cattedrale, la Messa nella Cena del Signore. Il venerdì santo, 3 aprile, si apre alle 8 con l’Ufficio delle letture e le Lodi, seguiti alle 15 dalla celebrazione della Passione del Signore.

Sabato 4 aprile, ancora alle 8, Ufficio delle letture e Lodi. Alle 21 la Veglia pasquale nella notte santa, momento centrale dell’anno liturgico, anch’essa trasmessa in diretta su Teletutto. Le celebrazioni si concludono domenica 5 aprile alle 10 con la Messa pontificale nella Pasqua di Risurrezione.

La Messa crismale e gli anniversari di ordinazione

La Messa crismale del giovedì santo sarà anche l’occasione per ricordare gli anniversari di ordinazione presbiterale di numerosi sacerdoti della diocesi.

Tra coloro che hanno superato i settant’anni di ordinazione saranno ricordati don Angelo Tosi, monsignor Osvaldo Mingotti, don Luigi (Gino) Porta e don Angelo Chiappa. Per i settant’anni saranno ricordati don Franco Rivadossi, don Angelo Veraldi e monsignor Giovanni Zerbini, mentre per i sessantacinque anni don Franco Bertanza e don Luigi Bontempi.

Per i sessant’anni di ordinazione saranno ricordati monsignor Giacomo Bulgari, monsignor Gian Luigi Carminati, don Ardiccio Dagani, don Giovanni Festa, monsignor Pietro Gabella, padre Giuseppe Goi, don Luigi Mensi, don Saverio Mori, don Martino Sandrini, monsignor Domenico Sigalini, monsignor Rosario Verzeletti, don Francesco Vezzoli e don Francesco Zanotti.

Per i cinquant’anni saranno ricordati don Santo Chiapparini, monsignor Piergiuseppe Conti, don Raffaele Donneschi, monsignor Gabriele Filippini, monsignor Giovanni Giacomelli, monsignor Cesare Polvara, don Giovanni (Gino) Regonaschi, monsignor Alfredo Scaratti, don Ermanno Turla, don Italo Uberti, monsignor Carlo Verzeletti e don Antonio Zatti.

Per i venticinque anni di ordinazione saranno ricordati don Vincenzo Arici, don Diego Belussi, don Gianluca Guana, don Giuseppe Magnolini, don Giovanni Milesi, don Paolo Morbio, don Nicola Signorini, monsignor Carlo Tartari, don Massimo Toninelli e il diacono Antonio Aricò.