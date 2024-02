Servizio civile, prorogata al 22 febbraio la scadenza del bando per candidarsi

Il bando per la selezione degli operatori che vogliono aderire al Servizio civile universale tra il 2024 e il 2025 è stato prorogato alle 14 di giovedì 22 febbraio, con la scadenza precedente che era prevista il 15 febbraio.

Sul sito del dipartimento per le Politiche giovanili si può consultare l’elenco di tutti i progetti (italiani ed esteri), mentre per presentare le domande ci si deve collegare alla pagina domandaonline.serviziocivile.it.

In totale saranno selezionati 52.236 operatori tra i 18 e i 28 anni: 51.132 lavoreranno in Italia, mentre gli altri 1.104 lo faranno all’estero. La durata del servizio andrà dagli 8 ai 12 mesi, con una retribuzione di circa 500 euro al mese, ai quali si aggiunge un’ indennità giornaliera in caso di attività fuori dall’Italia.