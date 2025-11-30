Serpenti, iguane e gechi: un altro successo per «Brixia Reptiles»

Serpenti grandi e piccolissimi, scorpioni, ragni di ogni misura, rane minuscole e coloratissime, ma anche gechi, tartarughe, lucertole e iguane. Per vederli nessun viaggio in giro per il mondo: basta fare un salto alla mostra mercato «Brixia Reptiles», organizzata al Brixia Forum di Brescia dall’associazione «Noi per Brescia».

«Abbiamo scelto questo tipo di fiera - ha spiegato Gianluigi Lussana, presidente dell’associazione - perché ci siamo accorti che a Brescia e provincia ci sono tanti estimatori del genere. È una mostra mercato frequentata dalle famiglie, i bambini sono affascinati dagli animali, da quelli più strani ancora di più. Lo scorso anno è stata molto partecipata e piano piano speriamo di migliorare».

Oggi era la sesta edizione della manifestazione con 108 espositori dalla provincia, da tutta Italia e anche dall’estero (fra gli altri Germania, Polonia, Ungheria). «Questo evento ha come obiettivo la diffusione della terraristica responsabile basata su criteri fondamentali - ha proseguito Lussana - come il rispetto del benessere animale, la divulgazione e la protezione delle specie allevate. Selezioniamo solo allevatori professionisti, negozianti e allevatori privati che rispettano i nostri alti standard qualitativi».

Parte del ricavato raccolto dalla giornata sarà devoluto in beneficenza: «Come ogni anno – ha spiegato il presidente – doneremo ad alcune realtà del territorio dei defibrillatori professionali».

Durante la giornata anche laboratori e incontri con professionisti: «È fondamentale per noi sensibilizzare anche i più piccoli - ha concluso Lussana - sulla cura degli animali. Non sono giocattoli, sono impegnativi e bisogna occuparsene ogni giorno».