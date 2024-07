Bivacchi e comportamenti molesti nei parchi della zona sud: 40 identificati

Nuovo giro di vite della Polizia Locale cittadina sui parchi della zona Sud di Brescia dopo che sono stati segnalati bivacchi di persone senzatetto e comportamenti molesti nei confronti dei residenti della zona.

Nel pomeriggio di oggi le pattuglie in moto e in auto hanno passato al setaccio le zone critiche dei parchi Tarello, Bettinzoli e Martinoni, allontanando e sanzionando le persone trovate a bivaccare. Nel complesso sono state identificate 40 persone, in gran parte al parco Tarello, alcune delle quali dormivano sotto palco ai margini dell’area.

È stata inoltre attivata una squadra di Aprica per raccogliere i rifiuti lasciati nei bivacchi.