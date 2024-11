Senza patente fugge al controllo: scatta l’inseguimento per le vie di Ospitaletto

Notte movimentata a Ospitaletto: i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari hanno dato vita a un inseguimento per le vie del centro dopo che il conducente di un’auto di grossa cilindrata, alla vista dei militari, ha tentato di sottrarsi al controllo con manovre spericolate. Alla guida, un 21enne senza patente che, ormai senza via di fuga, ha abbandonato il veicolo per scappare a piedi. Fermato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 500 grammi di marijuana ed è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui l’obbligo di dimora notturna e presentazione settimanale alla caserma.

Secondo arresto

Stessa sorte anche per un 60enne che lo scorso primo novembre ha tentato di evitare un controllo a Capriolo invertendo bruscamente la marcia. Anche lui, senza patente, è stato fermato e trovato in possesso di 35 dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio ed è stato portato in carcere in attesa di giudizio.